Quelque 70 arrestations depuis le début de la COP26 à Glasgow

70 arrestation depuis le début de la Cop26

Les agents de police ont en tout procédé à l'arrestation de 70 personnes en marge du sommet climatique de l'ONU, la COP26, organisée à Glasgow, a confirmé la police écossaise.





Le chef adjoint de la police Gary Ritchie a indique que les agents de police ont eu "plusieurs centaines" de contacts avec les personnes qui manifestaient, et ont procédé à environ "70 arrestations".





"L'opération de police pour la COP26, la plus large dans l'histoire britannique, touche à sa fin", a-t-il poursuivi. "Depuis le début de la conférence, nous avons policé de multiples évènements et protestations, certains officiels d'autres non, à travers la ville et le reste du pays. Nous avons contribué à assurer que deux grandes marches à travers la ville, avec des dizaines de milliers de manifestations, se déroulent avec succès".





A l'exception d'une "petite minorité de protestataires ayant l'intention de créer des conflits et de compromettre la sécurité publique", tous ces évènements se sont déroulés de manière "pacifiques", a poursuivi l'officiel.





Il a donc remercié les agents déployés "pour assurer que les droits soient défendus, les voix entendues et les évènements pacifiques facilités, tout en maintenant la sécurité des toutes les personnes impliquées".