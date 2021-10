Querelle de milliardaires: Elon Musk tacle Jeff Bezos avec une médaille d’argent

Querelle de Milliardaires

Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, a décerné une médaille d'argent à Jeff Bezos sur Twitter. L’objectif? Rappeler au grand patron d’Amazon et de Blue Origin que le fossé se creuse entre leurs fortunes personnelles.





Une médaille d'argent pour Bezos, le prix de l’ironie pour Musk. Le fondateur de Tesla a utilisé le réseau social Twitter pour tacler l’une de ses cibles préférées, son grand rival Jeff Bezos. Engagés sur le terrain de la conquête spéciale, les deux milliardaires se disputent également le titre plutôt convoité de personnalité la plus riche du monde.





À une publication de Jeff Bezos, une archive de 1999 prévoyant à tort l’explosion de la “bulle Amazon”, Elon Musk s’est contenté de répondre par un émoji, une médaille d’argent. Le message? Insister sur le fait que Jeff Bezos ne dispose plus de la plus grande fortune mondiale et que le fossé se creuse avec le patron de Tesla.





Le patrimoine professionnel d’Elon Musk est estimé à 222 milliards de dollars contre 191 milliards pour celui de Jeff Bezos, rapporte le Bloomberg Billionaires Index.