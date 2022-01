Qui est Aly Baba Faye désigné Personalité de la Diaspora 2022?

Aly Baba Faye, sociologue de formation, résudebt en Italie depuis 1984, est une parmi les figures les plus connues dans le monde de l'immigration en Italie. Son engagement et son parcours sont emblématiques. Il a été membre fondateur et premier secrétaire général de la CASI (Coordination des Associations Sénégalaises en Italie) et figure de proue du mouvement antiraciste dans les années 80/90. Du mouvement associatif, il intègre le mouvement syndical. À 29 ans la plus grande centrale syndicale lui confie la responsabilité de gèrer le département des politiques migratoires. Il laissera comme héritage la promotion de centaines de syndicalistes d'origine étrangère et la prise en compte de la diversité dans la stratégie de négociation des conventions collectives. Son passage a impacté de manière significative la configuration du syndicalisme italien.