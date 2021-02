Qui est Florence Porcel, celle qui accuse Patrick Poivre d'Arvor de viols ?

Depuis décembre 2014, Florence Porcel partage sur YouTube des vidéos de vulgarisation scientifique portant sur le spatial et les sciences de l'Univers. Passionnée par le sujet, c'est en 2016 que l'écrivaine a publié son premier livre, L'Espace sans gravité, qui regroupe une trentaine d'anecdotes véridiques sur l'histoire du spatial et des sciences de l'Univers. Après la publication de son second livre, Florence Porcel a signé le scénario et les dialogues de la bande-dessinée Mars Horizon. En 2019, la jeune femme a sorti Les Big Secrets de l'Univers ainsi qu'un cahier de vacances spécial espace.





Une enquête préliminaire pour 'viols' a été ouverte à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. Selon les informations du Parisien, l'écrivaine Florence Porcel accuse l'ex-présentateur du JT de TF1 de l'avoir violée en 2004 et en 2009. Alors que la jeune femme a déposé plainte auprès du parquet de Nanterre et que la brigade de répression de la délinquance contre la personne de police judiciaire de Paris s'est saisie de l'affaire, que sait-on de la jeune femme ? Fille aînée d'un couple d'instituteurs, Florence Porcel est titulaire d'un DEUG d'anglais et diplômée d'un Master 2 professionnel de journalisme culturel. Un an après avoir terminé ses études, la jeune femme a travaillé en tant que community manager et animatrice pour Le Grand Webze, sur France 5. En 2013, c'est à France Inter qu'elle faisait ses premiers pas à la radio en rejoignant l'équipe de l'émission scientifique La Tête au carré.Début 2021, l'écrivaine a publié un livre très personnel, intitulé, Pandorini. Quelques jours avant sa sortie, c'est sur Instagram que la jeune femme avait partagé : "C'est l'histoire, banale, d'une jeune femme inexpérimentée qui fait une mauvaise rencontre. Sauf que la rencontre en question est un des hommes les plus célèbres de France. On ne va pas se mentir : c'est mon histoire. Je l'ai transformée en fiction parce que je ne peux pas donner le nom de cette rencontre, pour des raisons évidentes. Mais il me semblait important de sortir du silence. Dans ce texte, j'ai voulu traiter de plusieurs sujets : le phénomène de sidération et le déni, d'abord, parce qu'ils sont mal connus, et pourtant essentiels dans la compréhension des violences sexuelles. L'impunité induite par le pouvoir de la célébrité, ensuite. Que peut faire une anonyme contre une superstar appréciée de millions de personnes ?" Alors que tout laisse à penser qu'elle parle de la star de 36 ans son aîné, Florence Porcel a ajouté : "Le pire (mais c'est encore une fois tristement banal), c'est que tout le monde sait. Tout le monde sait quel genre d'homme il est. Et pas seulement dans le 'Tout-Paris', c'est aussi connu parfois du grand public très éloigné de la capitale. Et moi aussi, désormais, je sais."