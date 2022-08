Qui est Hadi Matar, l’homme qui a poignardé Salman Rushdie ?

Un suspect de 24 ans a été arrêté par les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments, il aurait agi "seul". L'enquête a été confiée au FBI.





Qui a poignardé l'écrivain britannique? Salman Rushdie, auteur de 75 ans, a été attaqué vendredi alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence dans un amphithéâtre de Chautauqua, dans le nord-ouest de l'État de New York, aux États-Unis. Il a été placé sous respirateur artificiel après avoir été opéré, et les dernières nouvelles sur son état de santé ne sont pas bonnes.





L'écrivain était visé par une fatwa instaurée par l’ayatollah iranien Rouhollah Khomeiny depuis 1989 en raison de son roman Les Versets sataniques, accusé de ridiculiser le Coran et Mahomet. Un suspect a été arrêté par les forces de l'ordre.





Quelques heures seulement après l'attaque, peu d'éléments ont filtré sur le profil de l'assaillant. La police de l'État de New York a toutefois indiqué vendredi qu'il a été identifié comme étant un jeune homme de 24 ans s'appelant Hadi Matar.





Né en Californie et d'origine libanaise, il a déménagé en 2014 à Fairview, dans le New Jersey, selon le Daily Beast. Il est présenté comme un musulman chiite, d'obédience Khomeyniste, c'est-à-dire suivant une vision conservatrice et politique de l'islam défendue par l'Ayatollah mort en 1989.





Un "musulman dévoué" qui aimait jouer au basket





Un ancien camarade de classe au lycée a fait part de sa surprise en apprenant que Hadi Matar était suspecté d'une tentative d'assassinat.





"Le Hadi qui est responsable de cette attaque n'est pas le Hadi que je connaissais et qui parlait de gentillesse", a assuré Gabriel Sanchez, 24 ans, au Daily Beast.





L'ancien lycéen décrit Hadi Matar comme un jeune homme qui participait aux débats en classe, avait des amis et aimait lire et jouer au basket.





Il parle aussi d'un "musulman très dévoué" qui réalisait ses ablutions dans les toilettes de l'établissement, suivant le rite de l'islam. "La seule fois où je l'ai vu s'énerver c'est quand notre professeur de biologie a écrit dans son évaluation de fin d'année de la classe qu'il n'aimait pas la façon dont (Hadi) parlait de religion", se souvient-il.





D'après des médias américains, le suspect portait sur lui un faux permis de conduire au moment de l'attaque.





Dans plusieurs posts sur Facebook, il avait notamment montré son soutien envers l'Ayatollah Khomeyni, à l'origine de la fatwa contre Salman Rushdie, d'après l'islamologue Romain Caillet, capture d'écran à l'appui. Le compte de Hadi Matar a depuis été supprimé.





Selon la police américaine, moins de 24 heures après l'agression, il est encore "trop tôt pour indiquer les motivations de cet acte".





Pour l'instant, les forces de l'ordre ignorent encore si cette agression a été commanditée. "Nous pensons que l'agresseur" a agi "seul", a cependant affirmé lors d'un point-presse le capitaine de la police de l'État de New York Eugene Staniszweski.





