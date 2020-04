Qui est Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un ?

La soeur du dirigeant nord-coréen Kim Yo-jong au Palais du Soleil Kumsusan à Pyongyang. Le 31 mai 2018

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent autour du possible décès de Kim Jong-un, dictateur de la Corée du Nord. Mais si ces rumeurs se révèlent exactes, qui lui succédera à la tête de la plus secrète dictature du monde ? Les informations sur la vie privée de Kim Jong-un sont très maigres. Selon toutes vraisemblances, il serait père de trois enfants, âgés de 3 à 10 ans. Ces derniers sont donc trop jeunes pour lui succéder, pour le moment.Cette tâche pourrait donc revenir à Kim Yo-jong, la petite sœur de l'actuel dictateur. Femme la plus puissante de Corée du Nord, elle est devenue, en février 2018, le premier membre de la famille régnante nord-coréenne à fouler le sol de l'ennemi, la Corée du Sud, depuis la fin de la guerre de Corée, en 1953. C'était à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Comme ses frères, Kim Yo-jong a été envoyée en Suisse pour suivre sa scolarité. Chez nos voisins helvètes, la jeune femme, qui portait un pseudonyme, aurait notamment appris la danse classique.Âgée d'environ 34 ans et diplômée en informatique, Kim Yo-jong serait mariée à un officiel du régime avec qui elle aurait eu une fille, selon des informations sud-coréennes et japonaises. Nommée, en 2014, directrice adjointe du département de la propagande, elle a été inscrite sur liste noire par les Etats-Unis pour de multiples faits de violations des droits de l'homme. "Elle est une des rares personnes à pouvoir parler librement de tout avec le leader Kim. Elle a probablement une influence bien plus importante que les autres responsables nord-coréens pour ce qui concerne la prise de décision et la coordination politique avec le leader", expliquait à son sujet un spécialiste sud-coréen à nos confrères de 20 minutes, en 2018. Par ailleurs, Kim Yo-jong parle couramment l'anglais et le français. En décembre dernier, selon les informations d'un journal japonais, elle aurait été désignée comme successeur officiel de son frère s'il venait à disparaître.