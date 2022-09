Qui était Hadis Najafi, cette jeune femme de 20 ans abattue par la police iranienne?

Hadis Najafi a été abattue par la police iranienne il y a quelques jours lors d’un rassemblement à Karaj, à 20 kilomètres de la capitale Téhéran. Le journaliste et activiste Masih Alinejad a annoncé sa mort sur Twitter le 25 septembre dernier. La jeune femme de 20 ans est désormais considérée comme le visage des protestations qui ont éclaté à la suite de la mort de Mahsa Amini, morte aux mains de la police des mœurs parce qu’elle portait mal son voile.

Mais qui était Hadis Najafi?

La mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier a déclenché une importante vague de manifestations en Iran. Depuis, de nombreuses femmes sont descendues dans les rues et se coupent les cheveux ou brûlent leur hijab en signe de protestation contre le régime ultraconservateur iranien. Jusqu’à présent, ces protestations ont fait des dizaines de morts. Parmi eux, Hadis Najafi. Cette jeune femme de 20 ans a été abattue de six balles tirées par la police iranienne. Pendant quelques jours, son visage a été associé à une vidéo virale montrant une jeune femme rassembler ses cheveux en un chignon avant de descendre dans la rue. S’il a finalement été annoncé qu’il ne s’agissait pas d’elle, l’Iranienne est toutefois devenue l’un des visages de la contestation en Iran.

Jeune femme moderne

Hadis Najafi a grandi à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux. Comme de nombreux jeunes à travers le monde, elle aimait partager son quotidien sur TikTok et Instagram. Elle n’était pas une militante et n’abordait pas ouvertement de l’émancipation des femmes en ligne. Mais c’est bien en manifestant pour son droit de vivre et de s’habiller comme elle l’entend qu’elle a été tuée. Sur son compte TikTok, Hadis postait des vidéos la montrant en train de danser. Elle avait également un intérêt pour la mode, qu’elle partageait sur son compte Instagram. Sur les images d’elle partagées sur les réseaux, elle ne portait pas toujours le voile. Elle l’enlevait lorsqu’elle était en sécurité chez elle ou dans un autre lieu privé. En Iran, les hidjabs en public sont obligatoires pour toutes les femmes, quelle que soit leur religion ou leur nationalité.

Espoir

La jeune Iranienne travaillait à la caisse d'un restaurant. Un proche l’a décrite comme une personne “toujours joyeuse et pleine d’énergie”. Lorsque Mahsa Amini a été tuée par la police, Hadis a décidé de manifester sans son hijab. Dans une vidéo envoyée à des amis alors qu’elle se rendait à un rassemblement, elle évoquait ses espoirs de connaître un meilleur avenir. “À la fin, je serai heureuse... quand tout aura changé”, disait-elle notamment. Une heure plus tard, elle se faisait tuer. Sa famille n’a pas été autorisée à voir son corps pendant plusieurs jours. Ce n’est que lorsqu’ils ont promis de ne pas organiser de funérailles publiques qu’il leur a été possible de la voir, près de cinq jours plus tard.

