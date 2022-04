Qui sont les filles de Poutine qui font désormais l'objet de sanctions américaines?

Les filles de Poutine,Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova

Le président russe Vladimir Poutine protège strictement sa vie privée, au point qu’on ne sait même pas exactement combien d’enfants il a engendrés. Officiellement, lui et sa première femme Lioudmila Shkrebneva ont deux filles: Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova. Les Américains les visent désormais aussi avec leurs sanctions contre la guerre russe en Ukraine. Que savons-nous d’autre sur les filles de Poutine, Maria et Katerina?





Poutine a épousé Lyudmila Shkrebneva, une ancienne hôtesse de l’air d’Aeroflot, en 1983. Trente ans plus tard, en 2013, la relation s’est définitivement terminée. M. Poutine est le premier dirigeant russe à divorcer depuis le tsar Pierre le Grand en 1698. Avec son ex-femme, Poutine a deux filles: Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova. Le président n’en parle presque jamais publiquement, mais il l’a fait brièvement en 2015.





Lors de sa conférence de presse annuelle, il a nié que ses filles avaient fui le pays, comme on le pensait. Il a ajouté qu’elles n’étaient pas impliquées en politique ou dans les affaires. “Elles vivent en Russie”, a-t-il déclaré en 2015. “Elles n’ont jamais été élevées ailleurs qu’en Russie. Je suis fier d’elles. Elles parlent couramment trois langues européennes. Je ne parle à personne de ma famille. Elles n’ont jamais été les enfants d’une “star”. Elles n’aiment pas que les projecteurs soient braqués sur elles. Elles mènent juste leur propre vie.” Selon Poutine, ses filles ont fait leurs premiers pas dans la vie professionnelle en 2015 et se sont tenues à l’écart du monde des affaires.





Katerina Tikhonova a 35 ans et est la plus jeune fille de Poutine. Elle est née en 1986 à Dresde. À cette époque, Poutine travaillait comme espion pour le KGB. Tikhonova est le nom de la grand-mère maternelle de Katerina. La cadette a étudié aux universités d’État de Saint-Pétersbourg et de Moscou où elle a obtenu une maîtrise en physique et en mathématiques.





Tikhonova est passionnée par la culture japonaise et par le rock ‘n’ roll acrobatique, une forme athlétique de boogie-woogie. En 2013, elle et son partenaire de danse se sont classés cinquièmes aux championnats du monde en Suisse. En comparant des images de ses compétitions de danse avec des photos sur le site de l’université d’État de Moscou, il a été révélé pour la première fois en 2015 que Tikhonova était la fille de Poutine.





Tikhonova a épousé en 2013 Kirill Shamalov, le fils de Nikolai Shamalov, un confident de Poutine et copropriétaire de la Rossiya Bank. C’est ce que le gouvernement américain appelle la “banque personnelle” du Kremlin. Kirill avait à peine 20 ans lorsqu’il a obtenu un poste de direction à Gazprom en 2002. Le mariage n’a pas duré: en 2018, les deux se sont séparés. Moins de deux ans après son mariage avec Tikhonova, Shamalov a été classé par Forbes parmi les plus jeunes milliardaires de Russie. Selon Reuters, le couple possédait des entreprises d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars (1,84 milliard d’euros) en 2015, en plus d’une villa de luxe à Biarritz, en France, d’une valeur de 4,8 millions d’euros. Le mois dernier, des activistes ont occupé la villa en guise de déclaration contre Poutine. Ils voulaient y accueillir des réfugiés du régime de Poutine, ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux. “Le temps où les dictateurs et les oligarques pouvaient piller leur propre pays et vivre insouciants dans des villas en Europe est révolu.”





En 2020, Tikhonova a été nommée à la tête d’un nouvel institut d’intelligence artificielle à l’université d’État de Moscou. Plus d’1,5 milliard d’euros y ont été injectés. Poutine considère qu’il s’agit de “l’un des instruments les plus essentiels de la stratégie nationale de développement de la technologie de l’IA”. Tikhonova est soutenue par cinq membres de l’entourage immédiat de Poutine. Parmi eux, deux anciens officiers du KGB qui vivaient dans le même immeuble à Dresde où elle a grandi.





La fille aînée de Poutine est Maria Vorontsova. Elle a 36 ans. En tant qu’endocrinologue pédiatrique, elle étudie les effets des hormones sur l’organisme. Elle vit dans un penthouse en face de l’ambassade américaine à Moscou. Elle a épousé, en 2013, Jorrit Faassen, un homme d’affaires néerlandais né en Russie. Le couple vivait dans un penthouse à Amsterdam. Lorsque les forces pro-russes ont abattu l’avion MH17 au-dessus de l’Ukraine en 2014, certains voisins néerlandais ont demandé que Vorontsova soit expulsée du pays.





La guerre russe en Ukraine a de nouveau suscité l’indignation des habitants d’Amsterdam. Ils se sont exprimés au moyen d’une pancarte adressée à Vorontsova qu’ils ont installée sur un terrain à Duivendrecht que le gendre de Poutine, âgé de 42 ans, aurait acheté. “À moins de 2.000 km de votre paisible morceau de terre, votre père est en train de décimer un pays totalement libre et son peuple. Votre père semble difficile à atteindre et clairement impossible à arrêter. Mais comme nous le savons tous, entre un père et ses filles, c’est une autre histoire.”





En Russie, on dit que Poutine a une troisième fille secrète. Sa mère serait Svetlana Krivonogikh, qui travaillait comme femme de ménage à Saint-Pétersbourg. Poutine aurait eu une liaison avec la Russe, âgée de 46 ans, pendant des années. Les “Pandora Papers” montrent qu’en 2003, elle est devenue propriétaire d’un appartement de 3,4 millions d’euros à Monaco, via une société offshore. Cela a été mis en place quelques semaines seulement après que Krivonogikh a donné naissance à sa petite fille.





Et puis il y a la relation présumée de Poutine avec la gymnaste Alina Kabayeva, 38 ans. Selon une source, Poutine et Kabayeva ont eu une fille en 2015 et des jumeaux garçons en 2019. Selon une autre source, ils ont des jumelles et deux fils plus jeunes. Les enfants, que Poutine n’a jamais officiellement reconnus, seraient de nationalité suisse. Avec leur mère, ils auraient fui en Suisse avant le début de la guerre en Ukraine. Ils résideraient dans un chalet de luxe sous haute sécurité, non loin de Lugano. Il y a quelques semaines, les opposants à Poutine en Ukraine, au Belarus et en Russie ont appelé la Suisse à extrader Alina Kabayeva et à la renvoyer en Russie.