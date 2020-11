Quid en cas d’égalité entre Donald Trump et Joe Biden?

Joe Biden et Trump en égalité

Le dépouillement des voix continue aux États-Unis, où le duel entre Donald Trump (213) et Joe Biden (238) semble plus indécis que jamais. Pour remporter l’élection présidentielle, un candidat doit réunir le vote de 270 grands électeurs. Quid en revanche si les deux candidats arrivent ex aequo? Une procédure complexe serait alors déclenchée. Explications.

À l’heure d’écrire ces lignes (13h heure belge), Joe Biden et Donald sont toujours au coude-à-coude. Le président sortant totalise 213 grands électeurs, contre 238 pour le candidat démocrate. Il en faut 270 pour obtenir la majorité absolue.





Les résultats de huit États, dont la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie, le Wisconsin et la Caroline du nord, sont encore attendus. Le Nevada (6) pourrait mettre plusieurs jours avant de déclarer un vainqueur.





Qu’adviendrait-il si les deux candidats obtenaient tous les deux la moitié des 538 grands électeurs, soit 269 grands électeurs? Une procédure compliquée, jamais utilisée dans l’histoire politique récente, serait déclenchée.





“Les Républicains seraient avantagés”

Il reviendrait alors à la Chambre des représentants de choisir le président des États-Unis. Les 435 représentants ne votent pas individuellement mais sont regroupés par État. Chaque État représente un vote et le premier candidat à récolter 26 voix est élu. Si les représentants démocrates sont plus nombreux, car issus des États les plus peuplés, les Républicains occupent le plus grand nombre d’États.





“Si ce scénario devait arriver, les Républicains seraient donc probablement avantagés”, analyse Alexander Burns, journaliste politique au New York Times.





Dans quel scénario pourrait-on imaginer un ex aequo au juste? Il faudrait pour cela que Joe Biden remporte le Michigan et la Pennsylvanie et dans le même temps, que Trump remporte le Wisconsin et le Nevada.