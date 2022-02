"Bezos va un pont trop loin": la pétition en ligne contre le démantèlement du pont de Rotterdam a déjà reçu des milliers de signatures

Jeff Bezos, milliardaire americain

Une pétition en ligne contre le démantèlement de “De Hef”, un pont historique de la ville néerlandaise de Rotterdam, a été signée des milliers de fois. De Hef à fait la Une mondiale après qu’il est apparu la semaine dernière qu’une partie du pont monumental pourrait être temporairement retirée pour permettre le passage du méga-yacht du multimillionnaire Jeff Bezos.





Le propriétaire d’Amazon, Jeff Bezos, deuxième homme le plus riche du monde, a fait construire un méga-yacht gigantesque chez Oceanco à Alblasserdam, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un lieu de pèlerinage pour les milliardaires qui souhaitent construire un superyacht.





Corde sensible

Mais le possible démantèlement du pont Koningshaven à Rotterdam, populairement appelé De Hef, pour le passage du jouet de Bezos, touche une corde sensible chez beaucoup de gens.





Tous les autres ponts que le méga yacht traverse sur son chemin vers la mer peuvent être ouverts et permettre au navire de passer sans encombre. Le Koningshavenbrug, vieux de 95 ans, a cependant une hauteur maximale de 46 mètres. Cela signifie que De Hef n’est pas assez haut pour le méga yacht. La section centrale du pont-levis historique devra donc être temporairement retirée.





L’histoire de Bezos et du pont néerlandais a fait le tour du monde la semaine dernière. Le New York Times, le Guardian et le journal français Le Parisien, entre autres, en ont parlé. La presse italienne, espagnole et allemande, et même la presse australienne, ont également couvert l’affaire.





Pas encore de décision

Il est apparu par la suite que le conseil municipal de Rotterdam n’avait pas encore reçu de demande d’autorisation pour le passage du navire et n’avait donc pas encore pris de décision officielle à ce sujet. Mais il est clair que beaucoup de gens ne veulent pas que le pont historique soit démantelé pour le super yacht d’une personne super riche. Plus tôt, des appels ont été lancés sur Facebook pour que le yacht du patron d’Amazon, qui vaut des millions de dollars, soit bombardé d’œufs pourris lors de son passage. Des centaines de personnes ont indiqué qu’elles souhaitaient participer.





Pétition