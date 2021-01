"Blackout Challenge" : L'Italie bloque Tik Tok après la mort d'une fille de 10 ans

Illustration. Alors qu’elle participait à un challenge initié sur le réseau social, une jeune fille de 10 ans a perdu la vie, asphyxiée

L'application préférée des adolescents n'a pas fini d'inquiéter les parents. Ce vendredi matin, les médias italiens révélaient qu'une jeune fille de 10 ans, habitant de Palerme, était morte lors d'un « jeu du foulard ».Antonella, c'est son prénom, participait à un « blackout challenge » sur le réseau social dans la salle de bains de la maison familiale, s'était passé une ceinture autour du cou avec l'objectif de rester sans respirer le plus longtemps possible, tout en s'enregistrant avec son portable. C'est sa petite sœur de 5 ans qui l'a découverte, mercredi soir.Ce vendredi soir, l'Autorité pour la protection des données personnelles a indiqué dans un communiqué « bloquer le réseau social » chinois avec effet immédiat et jusqu'au 15 février. Cela signifie concrètement qu'interdiction est faite à TikTok d'exploiter « les données des utilisateurs dont l'âge n'a pas été établi avec une sécurité absolue », a détaillé le régulateur dans un communiqué.Une mesure d'urgence pour protéger ses mineurs qui fait directement suite au drame de Sicile. Le parquet de Palerme a ouvert une enquête pour « incitation au suicide ». Le téléphone portable de la fillette a été saisi par les enquêteurs, qui devront déterminer si Antonella était en direct avec d'autres participants, si quelqu'un l'avait invitée à participer au défi ou si elle réalisait cette vidéo pour un ami ou une connaissance.Tik Tok sert aux jeunes à partager des clips d'eux, la plupart avec un fond sonore préenregistré. L'occasion pour eux de chanter en play-back les paroles de leurs artistes préférés, ou encore de rejouer les répliques de leurs films favoris.En France, on estime que l'application compte 11 millions d'utilisateurs. Mais on y retrouve aussi des contenus inappropriés pour des enfants, comme, en septembre, lorsqu'une vidéo d'un suicide y avait été téléchargée.Contactée par La Repubblica, le père de la jeune fille a expliqué qu'il « ignorait qu'elle participait à ce jeu. Je savais qu'Antonella allait sur TikTok pour des chorégraphies, pour voir des vidéos. Mais comment pouvais-je imaginer cette atrocité? »