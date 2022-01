"C’est la dernière fois que je l’ai vue”: la mère de Maëlys revient sur les derniers moments avec sa fille

La maman de Maelys se souvient des derniers moments passé avec sa fille

À quelques jours du procès de Nordahl Lelandais, Jennifer de Araujo, invitée sur BFMTV, revient sur le mariage pendant lequel elle a vu pour la dernière fois sa fille Maëlys.





Lors d’un mariage organisé le 26 août 2017 en Isère, Jennifer de Araujo voit pour la dernière fois sa fille de huit ans avant que cette dernière se fasse enlever et tuer par Nordahl Lelandais. Face au journaliste de BFMTV, Bruce Toussaint, la maman se remémore les derniers instants qu’elle a partagés avec sa fille.





Jennifer de Araujo commence par raconter le contexte d’un mariage auquel “tout le monde était heureux d’aller”. “On s’était préparés, le matin, on était allés chez le coiffeur, on s’était habillés, on avait pris des belles robes, [...] un mariage tout à fait normal.

Pendant la soirée, Maëlys vient voir très fréquemment sa mère pour lui dire ce qu’elle fait. “Elle joue avec les enfants, je suis contente pour elle parce qu’elle avait eu une année difficile, comme à l’école, elle se faisait embêter par des enfants de sa classe. Elle allait changer d’école, j’étais contente pour elle, qu’elle repasse de bons moments avec des enfants et que ça se passe bien, j’étais heureuse que ce mariage se passe bien”, se remémore-t-elle.





Derniers instants





C’est au moment du dessert qu’elle passera son dernier moment avec sa fille. “Je lui fais goûter le dessert, elle s’assoit sur mes genoux et elle me dit ‘j’aime pas trop le dessert’, elle est pas très sucré”, raconte la femme de 42 ans. “Elle le mange et elle repart jouer car elle n’aime pas. C’est la dernière fois que j’ai vu Maëlys ce jour-là.” “C’est au moment où elle était sur mes genoux que je lui fais le dernier bisou sur sa joue, c’est la dernière fois. Si on savait que c’était le dernier instant, on la retiendrait vers nous pour que jamais elle ne parte.”





Chez Jennifer Araujo, c’est la culpabilité qui la ronge. “On se dit qu’on ne l’a peut-être pas assez surveillée, après c’était un mariage donc tout le monde est connu des mariés, on est insouciants”, confie la maman. En effet, pour rappel, vers 3 heures du matin, les parents de la petite fille se rendent compte de sa disparition. Il faudra attendre plus de six mois pour qu’un invité suspect, Nordahl Lelandais, avoue l’avoir tuée.