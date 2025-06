"Ça me fait mal dans tout le corps", le puissant discours de soutien de Pep Guardiola aux Palestiniens de Gaza

Pep Guardiola a été décoré lundi à titre honorifique par l’Université de Manchester pour sa contribution au rayonnement de la ville. Et le coach de City en a profité pour tenir un discours engagé sur la situation humanitaire catastrophique en cours à Gaza, massivement bombardé depuis plusieurs mois par l'armée israélienne.





Pep Guardiola a profité de sa tribune pour faire passer un message fort. Le coach de City a reçu lundi un diplôme honorifique de l’Université de Manchester pour récompenser sa contribution au rayonnement de la ville. Et au moment de venir s’exprimer au micro, avec une coiffe d’étudiant, l’entraîneur catalan a tenu un discours engagé sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza.





Depuis plusieurs mois, l’armée israélienne bombarde l'enclave. Des milliers de morts sont recensés parmi la population palestinienne, avec des bombardements qui touchent notamment des villes, des écoles et des hôpitaux. Les survivants vivent aujourd’hui dans des conditions déplorables, privés de nourriture, d’eau et de médicament. L’ONU a récemment exliqué que Gaza était confronté à "un niveau atroce de morts et de destruction", en exigeant qu’Israël autorise un "afflux massif d’aide" sur place.



Pep Guardiola, while receiving an honorary degree from the University of Manchester:



“It’s so painful what we see in Gaza, it hurts all my body. It’s not about ideology but the love of life. It’s about refusing to be silent or still when it matters the most”@PepTeam pic.twitter.com/HlC5q1adi5 — Leyla Hamed (@leylahamed) June 10, 2025

"Les prochains enfants seront les nôtres"

"Ce que nous voyons à Gaza est tellement douloureux, ça me fait mal dans tout le corps", a déclaré Pep Guardiola, qui a également eu une pensée pour les habitants du Soudan et de l'Ukraine. "Soyons clairs: ce n’est pas une question d’idéologie. Ce n’est pas une question de savoir si j’ai raison ou si tu as tort. C’est juste une question d’amour de la vie, de l’attention portée à son prochain (…) Peut-être qu’on peut voir des garçons ou des filles de 4 ans se faire tuer par une bombe ou à l’hôpital, qui n’en est plus un, en se disant que ce n’est pas notre affaire. Oui, ok. On peut penser comme ça. Ce n’est pas nos affaires, mais attention. Les prochains enfants de 4 ans ou 5 ans seront les nôtres. Je suis désolé quand je vois mes enfants Maria, Marius et Valentina chaque matin depuis le début du cauchemar à Gaza. Et j’ai tellement peur."