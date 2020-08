"Chaleur intense" en France vendredi, 45 départements en alerte canicule

Lyon, le 30 juillet 2020.

Les départements concernés par la vigilance orange canicule sont :

Près de la moitié de la France se trouve placée en vigilance orange canicule à partir du vendredi 7 août, a annoncé Météo-France. Quelques 45 départements sont concernés, sur une large bande allant du Sud-Ouest aux Hauts-de-France, et cette chaleur frappera une grande partie de l'Hexagone pendant plusieurs jours.Vendredi, ce "pic de chaleur très intense" touchera d'abord les régions allant du Sud-Ouest aux Pays-de-la-Loire, "se prolongeant par un épisode caniculaire durable sur une grande partie de la France, marqué notamment par des nuits chaudes voire caniculaires", précise Météo-France.Jeudi après-midi, les températures dépassaient déjà les 35°C en région parisienne et sur le quart Sud-Ouest, une semaine à peine après un épisode de canicule intense, mais court, qui a frappé une partie de la France.Mais le mercure grimpera encore nettement vendredi, avec des maximales atteignant "37°C à 40°C, très localement 41°C à 42°C, des Pays de la Loire au Poitou-Charentes à l'Aquitaine et une grande partie de l'Occitanie, approchant probablement des records par endroits".Même si une baisse est attendue samedi sur l'ouest et le sud-ouest, "cet épisode caniculaire sera durable", selon Météo-France, qui n'attend une baisse des températures qu'au milieu de la semaine prochaine.Cependant, l'intensité de cet épisode (pic maximal) "s'annonce moindre qu'en 2019 et 2003, et sa durée moindre qu'en 2003", précise l'organisme. L'été 2019 avait été marqué par deux canicules exceptionnelles et un record absolu, à 46°C.Vendredi matin, des bancs de nuages circuleront sur la façade atlantique, poussés par un léger vent d'ouest, et pourront donner quelques gouttes localement. L'après-midi, ce ciel partiellement nuageux s'étirera de la Bretagne et du Cotentin à la Nouvelle Aquitaine, mais l'impression restera au beau temps, sous une chaleur lourde.Sur les Pyrénées, le ciel pourra être plus menaçant et quelques averses, ou des orages isolés, se déclencheront en fin d'après-midi sur l'ouest de la chaîne. Partout ailleurs, le ciel restera bleu azur.Les minimales iront de 13°C à 20°C en général, 18°C à 23°C en bord de mer. Les maximales varieront entre 31°C et 35°C en général sur les régions méditerranéennes, les Pyrénées, les Alpes, le nord-est et près de la Manche, localement un peu moins sur les côtes, et entre 35°C et 40°C sur le reste du pays avec des pointes à 41°C au sud de la Loire.L'AisneLes ArdennesL'AriègeL'AubeL'AveyronLa CharenteLe CherLa CorrèzeLa CreuseLa DordogneL'EureL'Eure-et-LoirLa Haute-GaronneLe GersL'IndreL'Indre-et-LoireLe Loir-et-CherLe LoiretLe LotLe Lot-et-GaronneLe Maine-et-LoireLa MarneLa MayenneLa NièvreLe NordL'OiseL'OrneLe Pas-de-CalaisLa SartheParis et la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne)La Seine-MaritimeLa Seine-et-MarneLes YvelinesLes Deux-SèvresLa SommeLe TarnLe Tarn-et-GaronneLa VienneLa Haute-VienneL'YonneL'EssonneLe Val-d'Oise