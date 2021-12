"Face à Baba" avec Zemmour et Hanouna, deux facettes du système de Bolloré

Le magnat des médias conservateurs aurait-il pu imaginer meilleur scénario? Ce jeudi 16 décembre, l’un de ses protégés, animateur inamovible malgré les polémiques, reçoit son autre protégé, candidat à l’élection présidentielle malgré les polémiques: Cyril Hanouna accueille Éric Zemmour dans sa nouvelle émission Face à Baba.



Le tout sur C8, chaîne que Vincent Bolloré avait lancée en 2005 (sous le nom de Direct 8), donnant ainsi le coup d’envoi à ses ambitions médiatiques. Une forme d’aboutissement pour l’industriel breton qui, selon Le Monde, échange quotidiennement avec le candidat d’extrême droite. Pour l’historien Alexis Lévrier, spécialiste des médias, l’émission proposée ce soir dévoile les “deux virtualités du système Bolloré”, reposant sur un double socle: celui “du journalisme d’extrême droite classique” incarné par Éric Zemmour et celui de “l’horizontalité populiste” représenté par Cyril Hanouna.





“Sur TPMP, toutes les opinions et toutes les valeurs se valent, dans un confusionnisme total. C’est un peu ‘cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les juifs’. Il n’y a pas d’experts, tout est mis au même niveau. Cette horizontalité, qui donne la priorité au clash, permet la banalisation des idées d’extrême droite”, poursuit le chercheur, rappelant que la vedette de C8 a fait de l’ex-RN Jean Messiha un habitué de son plateau, où a également défilé la porte-parole de Génération identitaire, une organisation d’extrême droite aujourd’hui dissoute.