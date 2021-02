"Je pleure encore sa mort" : Barack Obama se confie sur le décès tragique de sa mère

À l'occasion de la sortie de son livre Une terre promise aux éditions Fayard, Barack Obama a accordé une interview exclusive et événement au journaliste Augustin Trapenard, critique littéraire du magazine Elle. L'ancien chef d'état est revenu sur le décès de sa mère en 1995 qui reste très douloureux pour lui... Stanley Ann Dunham Soetoro, américaine blanche du Kansas, a élevé seule ses enfants. Le père de Barack Obama, d'origine Kenyane, a en effet quitté le foyer alors que le futur président américain n'avait que deux ans. Ce dernier a ensuite été élevé pendant plusieurs années en Indonésie, où sa mère a rencontré son second mari. "Rebelle" et voyageuse, fait rare à son époque, la mère de Barack Obama est devenue pour lui comme une sorte de symbole d'émancipation, et c'est un véritable message féministe que le prédécesseur de Donald Trump a fait passer."Son caracte?re et ses combats ont contribue? a? ce que j’e?pouse une femme aussi forte que Michelle. Je sais que je lui dois une bonne partie de l’e?ducation que nous avons donne?e a? Malia et Sasha. (...) Je pense aussi a? ma grand-me?re, Toot, qui n’a pas pu aller a? l’universite? parce que les femmes de son e?poque en e?taient prive?es, qui est devenue vice-pre?sidente d’une agence bancaire et qui a vu des hommes qu’elle avait forme?s devenir ses supe?rieurs. L’injustice de son parcours m’a fait comprendre ce qu’e?tait la discrimination au travail", raconte Barack Obama. Lorsqu'il était au pouvoir, le politicien charismatique a d'ailleurs été fortement inspiré par celles qui l'ont élevé. L'Obama Care, sa grande réforme du système de santé, lui tenait particulièrement à coeur puisque sa maman a été emportée par le cancer dans la peur que son assurance ne rembourse pas ses frais hospitaliers...