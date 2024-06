Wikileaks : «Julian Assange est libre»

Après cinq ans d'emprisonnement, le lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks sera libéré et pourra rentrer dans son pays natal, l'Australie, dans les prochains jours. Sur X ce lundi 24 juin, l'ONG se félicite de cette annonce.



"Julian Assange est libre" et a quitté ce lundi 24 juin le Royaume-Uni et la prison de haute-sécurité près de Londres où il était incarcéré depuis cinq ans, a affirmé Wikileaks après l'annonce d'un accord de plaider coupable avec la justice américaine.



Selon Wikileaks, l'Australien de 52 ans a quitté ce lundi matin la prison de Belmarsh, a été libéré par la justice britannique à l'aéroport londonien de Stansted dans l'après-midi, d'où il a embarqué à bord d'un avion et a quitté le Royaume-Uni.



Poursuivi pour avoir exposé au grand jour des centaines de milliers de documents confidentiels, Julian Assange doit comparaître ce mercredi à 9 heures, (à 1h00 dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Paris) devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique, selon des documents judiciaires rendus publics dans la nuit de lundi à mardi.