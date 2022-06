Rapatriement de migrants vers le Rwanda : Le vol prévu mardi soir annulé par la CEDH

« Dernier billet annulé. PERSONNE NE PART AU RWANDA » : le tweet est de l'association d'aide de soutien aux réfugiés Care4Calais, suite à l’annulation du vol au départ du Royaume-Uni et à destination du Rwanda en vue de l'expulsion de migrants.



En effet, déterminé à dissuader les arrivées de migrants illégaux sur son sol, le Royaume-Uni va devoir revoir ses ambitions à la baisse. Le vol annoncé ce mardi 14 au soir et censé transporter les migrants illégaux expulsés du pays, a été annulé à la dernière minute à la suite d'une intervention de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Laquelle cour a estimé que l'expulsion de l'Irakien devait être repoussée jusqu'à ce que la justice britannique ait examiné la légalité du projet de loi, ce qui est prévu en juillet. Il s'agit en particulier de s'assurer que les migrants puissent avoir accès à des procédures équitables au Rwanda et que le Rwanda soit considéré comme un pays sûr, informe Lepoint.