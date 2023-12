Rappel à Dieu de l'émir du Koweït : Karim Wade rend hommage à un homme de sagesse et de paix

Suite au décès de l'émir du Koweït, Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Karim Wade exprime sa profonde tristesse au peuple koweïtien. Il présente ses sincères condoléances à l’émir Sheikh Mishal Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, à la famille royale et au peuple koweïtien.





"Sa disparition est une grande perte pour la Ummah islamique, pour la communauté internationale et pour tous ceux qui œuvrent en faveur de la paix et de la coopération entre les nations. J’ai encore en mémoire le soutien significatif qu’il a apporté au Sénégal, alors qu’il était prince héritier, notamment dans l'organisation de la Conférence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) en 2008, un moment historique pour notre pays. En reconnaissance de son rôle essentiel dans le succès du sommet de l'OCI à Dakar et en honneur de l'amitié profonde qu'il a toujours manifestée envers le Sénégal, le président Abdoulaye Wade et moi-même enverrons une délégation représentant le Parti démocratique sénégalais à l'ambassade du Koweït à Dakar pour présenter nos condoléances les plus sincères, rendre un hommage digne à sa mémoire et exprimer notre solidarité avec le peuple ami du Koweït. Je garderai toujours à l’esprit son héritage de sagesse, de leadership et son engagement envers des valeurs de paix et de coopération. Que son âme repose en paix", s'est exprimé Karim Wade dans un tweet.