Rapport mondial sur les crises : 183 millions de personnes partagées entre stress, faim aiguë et risque de crise

La situation mondiale actuelle est grave. Si on se fie au rapport sur la crise alimentaire parcouru par nos confrères du journal le Soleil, dans le monde 183 000 000 personnes sont partagées entre stress, faim aiguë, et risque de tomber dans une situation de crise.





Toujours selon le quotidien national,

dans ces 183 millions de personnes, 73 millions vivent en Afrique, 43 millions vivent au Moyen-Orient et en Asie et 18,5 millions vivent en Amérique latine et aux Caraïbes.





Dans les 55 pays confrontés à une crise alimentaire et couverts par le rapport, 75 millions d’enfants accusent des retards de croissance tandis que 17 millions souffraient d’émaciation en 2019.