Réactions : Les alliés de l'Iran pleurent le président Raïssi, "protecteur" de l'axe anti-Israël









Du Liban à l'Irak en passant par la Syrie, les alliés de l'Iran dans la région ont rendu hommage lundi au président iranien, Ebrahim Raïssi, tué la veille dans un accident d'hélicoptère, saluant son engagement en faveur de "l'axe de la résistance" contre Israël.





Le puissant Hezbollah libanais, armé et financé par l'Iran, et le Hamas palestinien, son allié, ont tous deux rendu hommage au président iranien et au soutien qu'il leur a apporté dans leur lutte contre Israël.





"Le président martyr était pour nous un grand frère et un appui solide", a affirmé le Hezbollah, qui mène des attaques contre Israël depuis le sud du Liban, pour soutenir le Hamas dans sa guerre à Gaza.





"Il était un protecteur des mouvements de résistance", a ajouté la formation islamiste, rendant également hommage au chef de la diplomatie iranienne, lui aussi tué dans l'accident d'hélicoptère.





Hossein Amir-Abdollahian avait multiplié les déplacements dans la région, notamment au Liban et en Syrie, depuis le début de la guerre à Gaza en octobre, alors que Téhéran s'affiche comme le premier soutien du Hamas.





Les alliés du Hamas, notamment le Hezbollah et les rebelles yéménites houthis, sont rassemblés par l'Iran au sein de ce qu'il qualifie d'"axe de la résistance" face à Israël.





Le Liban a proclamé un deuil officiel de trois jours.





Le Hamas a salué en la personne du président iranien défunt "un soutien à la résistance palestinienne", soulignant "ses efforts indéfectibles en faveur des Palestiniens" depuis le début de la guerre à Gaza.





Le président syrien, Bachar al-Assad, a lui aussi présenté ses condoléances à l'Iran, qui le soutient depuis le début de la guerre civile dans son pays il y a 13 ans.





"La Syrie est solidaire de la République islamique d'Iran (..)" a affirmé le président Assad dans son message aux dirigeants iraniens. "Nous avons oeuvré avec le président défunt pour que les relations stratégiques qui lient la Syrie et l'Iran demeurent toujours prospères", a-t-il ajouté.





En Irak, le Premier ministre, Mohamed Chia al-Soudani, a également proclamé sa "solidarité avec le peuple iranien".





Le Hachd al-Chaabi, coalition de groupes armés irakiens pro-Iran, a de son côté adressé ses condoléances aux dirigeants iraniens, soulignant que le président Raïssi "avait toujours déclaré que l'Irak et l'Iran formaient un seul peuple qui ne peut être séparé".