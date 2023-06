Rébellion avortée de Wagner: "Prigojine a humilié Poutine" (présidence ukrainienne)

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, "a humilié Poutine" en menant une rébellion avec ses hommes, a lâché samedi un conseiller à la présidence ukrainienne, à la suite d'un accord entre le Kremlin et Wagner, après une journée d'insurrection armée qui a ébranlé le pouvoir russe.



"Prigojine a humilié Poutine/l'Etat et a montré qu'il n'y a plus de monopole de la violence" légitime en Russie, a raillé Mykhaïlo Podoliak sur Twitter.

Prigozhin's phenomenal choice... You almost nullified Putin, took control of the central authorities, reached Moscow and suddenly... you retreat. Because one very specific intermediary with a dubious reputation (#Lukashenko) promised security guarantees from the person (#Putin)…