Recep Tayyip Erdogan: « La communauté internationale devrait donner à Israël une leçon forte »

Le président Turc, Recep Tayyip Erdo?an s’est indigné face à l’escalade de la violence à Jérusalem causée par la « persécution » israélienne sur le peuple palestinien. Relatant l’échange téléphonique qu’il a eu avec le président iranien, Hasan Rouhani, Erdo?an a envoyé une volée de bois vert à la communauté internationale qui, selon lui, « devrait donner à Israël une leçon forte » à Israël.







« Mon précieux frère, J'ai eu un coup de fil avec le président iranien Hasan Rouhani. Lors de la réunion, nous avons discuté des attaques israéliennes en Palestine et en Turquie-Iran. J'ai déclaré que nous avons exprimé notre réaction en Turquie aux attaques et aux persécutions israéliennes en Palestine et nous continuons à le faire.





Soulignant que la communauté internationale devrait aussi donner à Israël une leçon forte et provocatrice contre ces attaques téméraires, j'ai exprimé que le monde islamique devrait être dans une union de parole et d'action dans cette mesure », écrit-il dans un post sur sa page Facebook officielle.





Les manifestations de soutien au peuple palestinien ont été notées à New-York (États-Unis) et dans plusieurs autres pays du monde. À Jérusalem-Est, les raids israéliens ont déjà fait 192 morts et 1200 blessés côté palestinien en 7 jours de conflit.