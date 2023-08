Recep Tayyip Erdogan, « bientôt » en Russie pour discuter des exportations de céréales ukrainiennes

« Notre président [Recep Tayyip Erdogan] a pris l’initiative [de pourparlers pour la reprise de l’accord] pour éviter que le monde soit face à une crise alimentaire. Il ira bientôt à Sochi. Nous pensons que de nouveaux développements pourraient avoir lieu après cette visite », a annoncé le porte-parole du Parti de la justice et du développement (AKP), le parti présidentiel. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée par les autorités turques ou russes concernant cette visite. Selon l’agence de presse Bloomberg, le chef de l’Etat turc pourrait se rendre en Russie le 8 septembre prochain, avant son départ pour le sommet du G20.