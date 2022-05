Reconstruction de l’Ukraine : Le G7 promet 19,8 milliards de dollars et se dit prêt à faire plus si « nécessaire »

Rencontre G7 sur la reconstruction de l'Allemagne

La relance économique ukrainienne a été l’un des points de discussions entre les représentants des 7 plus grandes puissances mondiales ce vendredi. Suite à leur réunion, ils ont, dans un communiqué conjoint, annoncé des mesures fortes en faveur du pays d’Europe orientale.





« Nous avons mobilisé 19,8 milliards de dollars de soutien budgétaire, dont 9,5 milliards de dollars d'engagements récents (...) pour aider l'Ukraine à combler un déficit de financement et continuer à garantir la fourniture des services de base à la population ukrainienne », a annoncé le G7.





Le groupe des 7 s’est réjoui de leurs efforts en cours en matière de financement en faveur de l’Ukraine ainsi que ceux des institutions financières internationales. Récemment, la commission européenne a proposé de fournir jusqu’à 9 milliards d’euros d’assistance à l’Ukraine.





« Le soutien supplémentaire prévu pour les entreprises d'État ukrainiennes et le secteur privé par l'intermédiaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Société financière internationale s'élève à 3,4 milliards de dollars », indique la note exploitée par Seneweb.