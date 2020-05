Record quotidien de morts en Russie

La Russie a annoncé vendredi un nouveau record du nombre de morts du covid-19 en une seule journée avec 150 victimes, l'épidémie restant toutefois stable en termes de nouvelles infections.





Au total, 3.249 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie en Russie, selon les chiffres officiels. Le pays a enregistré 8.894 nouvelles infections ces dernières 24 heures, pour un total de 326.448 cas détectés. La situation dans le plus grand pays au monde est variable selon les régions avec Moscou comme épicentre de l'épidémie. République pauvre du Caucase, le Daguestan connaît, lui, une "catastrophe" sanitaire qui a obligé les autorités centrales à réagir.





La situation semble se stabiliser





La situation semble toutefois se stabiliser, les nouvelles infections restant depuis plusieurs jours sous la barre des 9.000 et le pays ayant enregistré pour la première fois un baisse du nombre de malades (-633) mercredi.

Au total, le nombre de personnes considérées comme guéries s'établit à 99.825, tandis que les malades sont 223.374.





Nombreux responsables infectés





De nombreux responsables russes ont été infectés par la maladie Covid-19: le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, aujourd'hui guéri, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, plusieurs ministres et députés. Dernier en date, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a été hospitalisé à Moscou avec un soupçon de coronavirus, selon les agences russes.





Des chiffres officiels mis en doute





Des critiques ont mis en doute la réalité du taux de mortalité, faible comparé à l'Europe occidentale ou aux États-Unis, accusant la Russie de sous-évaluer le nombre des morts. Les autorités ont rejeté ces accusations, précisant ne recenser, contrairement à d'autres pays, que les décès dont la cause première est le coronavirus, et mettant en avant les résultats de mesures prises très tôt et d'une politique de dépistage massif de la population.