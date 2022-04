Réélection de Macron: Marine Le Pen se réjouit d’une « éclatante victoire »

La réaction peut paraître paradoxale en elle-même surtout que le Front National n’était jamais aussi proche des portes de l’Elysée. Battue par Emmanuel Macron au second tour avec 58,3% contre 41,7%, la candidate du Front National, Marine Le Pen s’est réjouie d’une « éclatante victoire », dimanche soir.





« Avec plus de 43 % (41,3% après mise à jour) des voix, le résultat en lui-même représente une éclatante victoire », a réagi la candidate défaite, Marine Le Pen. En ce sens qu'avec ses 12 millions de voix, Le Pen-fille a littéralement explosé son score d’il y a 5 ans. En effet, au second tour de la présidentielle de 2017 contre le même Macron, Marine n’avait engrangé que 33,90% des suffrages.





Un succès qu’elle doit à tous ces militants de l’extrême droite qui ont cru en elle malgré les nombreux revers. Elle a d’ailleurs exprimé sa « plus profonde gratitude à ceux qui (lui) ont fait confiance au premier tour et ceux qui (l')ont rejoint au second tour ».