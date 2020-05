Réfugiés vénézuéliens : l'UE et l'Espagne organisent une conférence des donateurs

L'Union européenne et l'Espagne organisent ce mardi 26 mai une vidéoconférence des donateurs pour le Venezuela. Il s’agit d’aider notamment les millions de Vénézuéliens qui fuient leur pays et les pays d'Amérique latine qui les accueillent.





Les Nations unies estiment que, depuis 2015, plus de 5 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays pour fuir la crise politique et économique. Celle-ci s’est encore aggravée avec l'épidémie de coronavirus, selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borell.





Plus de 40 pays et des institutions financières participent à la conférence de ce mardi, organisée conjointement par l’Union européenne et l’Espagne, avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations. Objectif : réunir des fonds pour soutenir directement ceux qui se sont réfugiés dans de nombreux pays d’Amérique latine, à commencer par la Colombie qui recense environ 1,7 million de migrants vénézuéliens. Viennent ensuite le Pérou, l’Equateur, le Chili et le Brésil.





La conférence des donateurs souhaite aussi aider ces pays d’accueil pour mieux prendre en charge les migrants, notamment sur le plan médical. L’ONU espère mobiliser un milliard de dollars. Reste à savoir si le repli national provoqué par la crise du coronavirus aura un impact sur l'engagement en faveur des victimes d’une crise dont on ne parle presque plus dans les grands médias.