[Document] Région et sous-région Africaine : Le Sénégal organise le rapatriement de ses ressortissants à partir du 11 juin

Le Sénégal poursuit les opérations de rapatriement de ses concitoyens bloqués à l’étranger. Après l'Europe et les Etats-Unis, des vols au départ de plusieurs pays d'Afrique sont prévus à partir du 11 juin prochain, renseigne un communiqué du ministère du Tourisme et des Sénégalais de l’extérieur.





"Sur instruction de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, les dispositions ont été prises pour procéder au rapatriement des Sénégalais du Bénin et du Nigéria".





"Dans ce cadre, souligne le texte, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, sur la base de la requête du ministère des Affaires étrangères, approuvée par le ministère de la Santé et de l'action sociale, autorise la compagnie nationale Air Sénégal à rapatrier des compatriotes du Bénin et du Nigéria aux dates suivantes :





Départ le 11 juin à 14 h, arrivée à Diass le 12 juin à 00h 15.





Pour les compatriotes du Togo et du Ghana : Départ le 14 juin à 8 h 00, arrivée à Diass le 14 juin à 17 h 30.





Pour les compatriotes du Cameroun et du Gabon : Départ le 15 juin à 12 h 00, arrivée à Diass le 16 juin à 14 h 30.





Pour les compatriotes de la Côte d’ivoire : Départ le 10 juin à 16 h, arrivée le 10 juin 23 h.