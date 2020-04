Remboursement dette africaine : À défaut d'une annulation, un moratoire sur…

Journée décisive pour le G20 finances. En effet, renseigne RFI, l'organisation devrait entériner, ce mercredi "un moratoire portant sur 20 milliards de dollars", dans le cadre du remboursement de la dette de 76 pays dont 40 en Afrique subsaharienne. À cela s'ajoute un moratoire sur 12 milliards venant des bailleurs multilatéraux.





Le Président Macron, qui militait pour "une annulation massive" de la dette, pour aider les pays africains à faire face à la pandémie du Covid-19, compte aujourd'hui défendre la position du moratoire au G20, comme proposé par des représentants du continent noir. C'est en outre, un plan d'urgence en 4 volets.





"Parce que je pense que la période dans laquelle nous entrons et que nous sommes en train de vivre collectivement touche aujourd'hui tous les continents. Et nous voyons l'extrême difficulté à affronter ce virus et à apporter des réponses dans les pays les plus développés, les systèmes sanitaires les plus robustes : les États-Unis, l'Europe, la Chine… Quand on regarde aujourd'hui la situation de l'Afrique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan climatique, il est évident que nous lui devons la solidarité", argumente Emmanuel Macron, dans un entretien exclusif accordé à Rfi.





Après cette étape, imposée par les affres de la pandémie du Covid-19, l'enjeu sera de restructurer la dette africaine. Pour rappel, chaque année, l'Afrique consacre plus de 365 milliards au paiement de sa dette.