Rencontre au sommet entre Poutine et Macron à Moscou

Rencontre Poutine et Macron à Moscou

Le président français Emmanuel Macron a dit lundi qu'il espérait amorcer une "désescalade" dans la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine, au début de sa rencontre au Kremlin avec son homologue russe Vladimir Poutine.





"La discussion peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, ce qui est une désescalade", a déclaré M. Macron, ajoutant vouloir "commencer à bâtir une réponse utile collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe". Selon le président français, cette "réponse utile" vise à "éviter la guerre" entre la Russie et l'Ukraine et à "construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde". M. Macron a jugé que la situation actuelle en Europe était "critique" et imposait "d'être extrêmement responsable".

Dialogue avec la Russie

Vantant le dialogue mené depuis 2019 avec la Russie, il a estimé qu'il était "nécessaire car c'est le seul qui permet de bâtir une vraie sécurité et stabilité pour le continent européen". Vladimir Poutine a pour sa part estimé que la Russie et la France avaient des "préoccupations communes concernant la sécurité en Europe". Il a salué les "efforts" de Paris pour "résoudre le problème de la sécurité en Europe", notamment celui visant à "trouver un règlement à la crise" en Ukraine.





Longue table blanche

Les deux hommes ont commencé leur rencontre au Kremlin assis de part et d'autre d'une longue table blanche, un format que Vladimir Poutine a adopté récemment lors de ses rencontres avec des dignitaires étrangers, en raison de la pandémie.





Tensions extrêmes