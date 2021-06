Renversée par une trottinette, une femme perd la vie à Paris, deux fuyardes recherchées

Une femme renversée par une trottinette

Une Italienne de 31 ans a perdu la vie à Paris après avoir été percutée de plein fouet par une trottinette conduite par deux jeunes filles. La police a lancé un appel à témoins pour retrouver les deux fuyardes impliquées, relate Le Parisien.





Miriam, 31 ans, avait été violemment percutée par une trottinette ce lundi 14 juin dans le premier arrondissement de Paris. Son pronostic vital était alors “très engagé” mais le diagnostic s’est rapidement détérioré. Elle est en effet ensuite passée en état de "mort cérébrale”. L’espoir s’est alors éteint et son décès officiel a été annoncé deux jours plus tard.





Stupeur, chagrin et colère

Au sein de la famille de la victime, et de son entourage, c’est la “stupeur et le chagrin”, relate Le Parisien: “On est tous détruits”, résume notamment une proche. Un sentiment de colère domine également. En effet, deux jeunes femmes se trouvaient sur la trottinette à l’origine de l’accident et elles ont pris la fuite sans se soucier du sort de Miriam.





Sa tête a heurté le trottoir

Les faits ont eu lieu pendant la nuit, à 1h du matin. Miriam, serveuse dans un restaurant italien de la capitale, se baladait sur les berges de la Seine avec une amie, le long de l’île de la Cité. Quand la trottinette a déboulé, à toute allure, elle a été projetée au sol et sa tête a violemment heurté le trottoir. Les deux “chauffardes” ont quant à elles continué leur route, sans se retourner.





Elle n’a pas survécu au choc

Les plongeurs de la brigade fluviale sont rapidement intervenus pour réanimer la victime, en arrêt cardio-respiratoire, mais leurs efforts n’ont pas suffi. Transportée en “urgence absolue” à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle n’a pas survécu au choc initial.





Homicide volontaire aggravé