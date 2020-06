Réouverture de la Tour Eiffel: il faudra prendre les escaliers

Ouverture de la Tour Eiffel en France

La Tour Eiffel se prépare à accueillir à nouveau les visiteurs après le confinement, mais il vaudrait mieux qu’ils soient en forme, les ascenseurs restant interdits à cause du coronavirus.





Les employés du monument parisien, qui se dresse à 324 mètres au-dessus de la capitale française, se préparaient mercredi à rouvrir le 25 juin après trois mois de fermeture. Le site n’avait jamais été fermé si longtemps depuis la deuxième guerre mondiale.





Les responsables espèrent que le site fonctionnera à nouveau normalement plus tard dans l’été, en attendant des mesures de sécurité seront instaurées.





Les visiteurs ne pourront pas aller plus haut que le deuxième étage et jusqu’en juillet, l’accès ne se fera que par les escaliers. Les ascenseurs et leur espace confiné représentant un risque de transmission du coronavirus.





version française Camille Raynaud