Restes humains à Saint-Priest : le suspect mis en examen pour « meurtre »

Soupçonné d’avoir tué l’adolescent dont les restes ont été retrouvés mardi dans une canalisation d’un immeuble à Saint-Priest (Rhône), l’homme déjà mis en cause dans cette affaire a été mis en examen et écroué ce samedi 21 janvier, a annoncé le parquet de Lyon.



« Le mis en cause dans le cadre du dossier de l’homicide de Saint-Priest a été mis en examen du chef de meurtre et placé sous mandat de dépôt » après son défèrement au tribunal vendredi, a ajouté le parquet à l’AFP. La justice fait également savoir que les « investigations se poursuivront » dans le but de « déterminer les circonstances exactes et le mobile de ce passage à l’acte ». Jusqu’à ce samedi, le suspect était seulement poursuivi dans le cadre d’une enquête du chef d’homicide volontaire.



« Au cours de sa garde à vue, le mis en cause contestait les faits reprochés tout en tenant des propos de plus en plus incohérents », selon le parquet, qui a fait état d’« expertises psychiatriques (...) nécessaires afin d’approfondir la personnalité » du suspect, âgé de 28 ans.



Le jeune homme, dont le casier judiciaire « ne porte mention d’aucune condamnation » et qui est « suivi pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années », avait été interpellé dès mercredi, au lendemain de la macabre découverte.