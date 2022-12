Retour du masque en France? “Mon bras ne tremblera pas s’il faut décider de l’obligation”

François Braun, ministre Français de la Santé

Nos voisins vont-ils bientôt devoir reporter le masque dans certaines situations? S'il ne l’oblige pas encore, le ministre de la Santé, François Braun, le conseille “très fortement”. Mais cela pourrait évoluer dans les jours qui viennent.





Concerné par l’augmentation des cas Covid-19 et les épidémies de bronchiolite et de grippe, François Braun a toutefois déclaré sur BFMTV ne pas être “favorable à la coercition” et faire “confiance aux Français”. Par contre, “mon bras ne tremblera pas s’il faut décider de l’obligation du masque” si les circonstances le demandent, a-t-il ajouté. François Braun, ministre de la Santé sur le port du masque: "Mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation" pic.twitter.com/pOv8bH9M7l — BFMTV (@BFMTV) December 4, 2022 “Je suis la situation au jour le jour et les décisions suivront l’évolution de la situation”.





Situation compliquée dans les hôpitaux





Le ministre de la Santé a également rappelé que les hôpitaux sont dans une situation compliquée depuis quelques jours. En effet, la bronchiolite met encore une pression sur le personnel hospitalier et la grippe vient s’y ajouter.





Face à cela, François Braun appelle la population à se faire vacciner, surtout les personnes de plus de 60 ans et les personnes à risque. “Sur ces trois épidémies, il y en a deux (le Covid-19 et la grippe) pour lesquelles on peut se protéger et protéger les plus fragiles. On sait que si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes, on va avoir des morts, on va avoir une saturation de notre hôpital”, a-t-il conclu.