Risques climatiques : la Chine et les États-Unis en première ligne

Des régions de Chine et des États-Unis à l'importance cruciale pour l'économie mondiale sont les plus exposées aux effets destructeurs du changement climatique, conclut une étude inédite publiée lundi 20 février, qui analyse les risques pour les bâtiments.





La société XDI, basée en Australie et spécialisée dans l'évaluation des risques climatiques pour le compte d'investisseurs ou analystes financiers, a passé en revue plus de 2600 territoires à travers le monde (États américains ou indiens, provinces chinoises, régions françaises...) pour classer leur vulnérabilité à l'horizon 2050.





L'Inde en troisième position



«On obtient un signal très fort sur des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde. Il s'agit en gros des moteurs de l'économie mondiale, où se concentrent de nombreuses infrastructures», a résumé Karl Mallon, directeur de la science et de l'innovation de XDI, lors d'une présentation à des journalistes.





Ces trois pays concentrent ainsi à eux seuls 80% des 50 territoires les plus à risque, selon le classement dévoilé par XDI. Sur les 10 premiers, neuf sont chinois, à commencer par les provinces de Jiangsu, Shandong et Hebei à l'est du pays. La carte du monde publiée par XDI se colore ainsi nettement de nuances de rouge (signe du risque) en Chine.





L'Allemagne, la plus exposée d'Europe



Des États américains à l'importance économique importante figurent également en bonne place dans le classement : Floride (10e), Californie (19e), Texas (20e)... Des régions d'Inde, d'Indonésie ou encore du Brésil sont aussi particulièrement menacées. Pour l'Europe, le land allemand de Basse-Saxe est le territoire le plus exposé (56e rang mondial). À l'échelle française, c'est la région des Hauts-de-France (121e rang).





La méthodologie de XDI se concentre sur le risque pour les bâtiments posé par huit conséquences du réchauffement climatique : les inondations fluviales et de surface, les inondations côtières, la chaleur extrême, les incendies de forêt, les mouvements de terrain (liés à la sécheresse), les vents extrêmes et le gel-dégel.