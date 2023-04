ROBERT MÉNARD : «PAP NDIAYE, COMME MINISTRE DE L'EDUCATION, C’EST LE PLUS MAUVAIS CHOIX»

«Pap Ndiaye, c’est le plus mauvais choix», a estimé ce jeudi Robert Ménard, maire de Béziers, dans La Matinale de CNEWS, alors que le ministre de l'Education doit visiter dans la journée au côté d'Emmanuel Macron un collège de l'Hérault.







Robert Ménard, a estimé que la nomination de Pap Ndiaye comme ministre de l'Éducation était «le plus mauvais choix» effectué par Emmanuel Macron. Selon le maire de Béziers (Hérault), le ministre se trompe de combat en se focalisant trop sur la laïcité et pas assez sur les réseaux prioritaires d'éducation, ou sur la violence dans les écoles.





«On a l'impression d'être gouverné par des gens qui ne vivent pas dans le même monde. Ce ministre vient de modifier le Conseil des sages de la laïcité, c'est un truc qui marchait, et qui est important avec les risques d'islamisation dans les écoles, et notamment les filles qui arrivent avec des tenues dont on sait bien qu'elles sont islamiques», détaille Robert Ménard.





Une hérésie, selon l'élu, qui en veut pour preuve les déclarations de la soeur de Samuel Paty, cet enseignant décapité en octobre 2020 à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet issues du journal satyrique Charlie Hebdo, afin de donner un cours sur la liberté d'expression.





UN MANQUE DE COMMUNICATION





«La soeur de Samuel Paty a eu des mots très durs sur cette question. Alors oui il s'occupe de ça, mais il ferait mieux de s'occuper de comment on arrive à avoir des classes moins surchargées et comment on répond à une violence dans les écoles toujours plus présente», dénonce Robert Ménard.