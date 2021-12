Royaume-Uni : drogue et restrictions sanitaires, cocktail explosif pour Johnson

Est-ce que quelqu'un au Parlement britannique prend de la drogue ? Fait-on la fête à Noël pendant les restrictions sanitaires ? Les questions sont très sérieuses, puisque Boris Johnson doit actuellement jongler entre des annonces sévères de son gouvernement, et des comportements d’apparence contradictoires sur le sujet observés à Westminster.



Le pouls s'accélère et la transpiration est excessive, à Westminster. Un effet du stress ou de la cocaïne ?



Sans doute un peu des deux pour le gouvernement, qui s'enlise avec la découverte de traces de ladite drogue au Parlement, dans les salons et les toilettes, dont celles qui jouxtent le bureau du Premier ministre.





Manque de chance, car Boris Johnson vient d'annoncer un grand plan de lutte contre la consommation de stupéfiants.