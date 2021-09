Royaume-Uni : Johnson remanie son gouvernement, Struss remplace Raab à la diplomatie

Comme attendu depuis plusieurs semaines, le Premier ministre britannique Boris Johnson a procédé à un remaniement de son gouvernement, mercredi 15 septembre. Il a notamment remplacé Dominic Raab par Liz Truss aux Affaires étrangères.





Il l'avait annoncé : il veut former une « équipe unie » dans son gouvernement pour se projeter sur l'après-pandémie de Covid-19. À la recherche d'un second souffle, Boris Johnson, successeur de Theresa May au poste de Premier ministre du Royaume-Uni en juillet 2019, a remanié son gouvernement mercredi.





L'un des principaux changements était pressenti. La diplomatie britannique à un nouveau ministre. Et pour la seconde fois dans l'histoire du pays, c'est une femme qui prend les commandes du ministère : Liz Truss, 46 ans, passe du Commerce aux Affaires étrangères. Avant elle, Margaret Beckett avait occupé ce poste en 2006 et 2007, dans le gouvernement de Tony Blair.