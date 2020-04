Royaume-Uni: Nouvelles aides pour les PME face au coronavirus

Pour faire face à l'impact économique de la pandémie, le Trésor britannique a notamment annoncé jeudi qu'il élargissait les prêts aux grandes entreprises « viables » afin d'en soutenir autant que possible.





Le Trésor britannique a augmenté ses mesures d'aides aux entreprises touchées par les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, en élargissant notamment les prêts aux grandes entreprises pour que toutes celles qui sont « viables » puissent être soutenues.





Les entreprises qui étaient considérées comme saines avant l'épidémie et dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 45 millions de livres seront notamment désormais en mesure de demander des aides de 25 millions de livres, et celles dont le chiffre d'affaires excède 250 millions de livres pourront emprunter jusqu'à 50 millions de livres en plus des mesures déjà annoncées, détaille le Trésor dans un communiqué.





Les salaires financés à hauteur de 80%

« Nous continuerons à travailler avec le secteur financier pour nous assurer que les 330 milliards de livres du plan d'aides gouvernemental, à travers des prêts et des garanties, atteignent autant d'entreprises que possible », commente le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak.





Face à l'impact économique du coronavirus qui devrait se traduire par une récession historique dans le pays, Londres prévoit notamment de financer les salaires à hauteur de 80% et de 2 500 livres par mois pendant trois mois pour éviter des licenciements pendant le confinement, qui paralyse l'économie.