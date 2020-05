Royaume-Uni : séance mouvementée pour le retour de Boris Johnson devant le Parlement

Le Premier ministre britannique a dû faire face aux critiques de l'opposition lors d'une séance difficile au Parlement. (photo d'illustration)

How on earth did it come to this?#PMQs pic.twitter.com/Sj0kxzAvaC — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 6, 2020

Le Royaume-Uni est désormais le pays comptant le plus de victimes en Europe, avec plus de 30 000 morts dus au coronavirus, et le second derrière les États-Unis dans le reste du monde. « Mais comment a-t-on pu en arriver là ? », a attaqué Keir Starmer, le leader de l'opposition travailliste, sur la gestion de la crise par le gouvernement.Keir Starmer a rappelé à Boris Johnson qu’il avait évoqué le « succès » du pays face à la pandémie à son retour aux commandes alors que le Royaume-Uni était désormais le plus endeuillé d’Europe. Le chef du Labour a critiqué la lenteur de l’exécutif à instaurer un confinement, à dépister sa population et traquer le virus.Avocat de formation, Keir Starmer a procédé à un questionnement d’une précision redoutable, demandant au Premier ministre pourquoi son gouvernement avait soudain abandonné sa stratégie de dépistage à la mi-mars. Et pourquoi les pensionnaires des maisons de retraite continuaient à être décimés par le virus.Sur la défensive, Boris Johnson a fini par admettre que le dépistage systématique avait dû être abandonné faute de capacité à l’époque et qu’il était « frustré » des ravages du virus dans les hospices.C’est la première fois que le dirigeant avoue une faille dans la gestion de la crise du coronavirus et pour en contrebalancer l’impact, Boris Johnson a promis que le pays passerait d’une capacité de 100 000 tests par jour actuellement à 200 000 d’ici la fin du mois.Le Premier ministre britannique a aussi confirmé qu’il annoncerait ce dimanche des pistes pour assouplir le confinement, avec des mesures qui pourraient s’appliquer dès lundi.