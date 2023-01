Russie : Des étudiants sénégalais réclament leurs bourses

Des étudiants sénégalais en Russie réclament leur bourses

Des étudiants sénégalais vivant en Russie sont toujours dans le désarroi, malgré l’alerte lancée depuis le mois de novembre 2022 dans un article publié sur Seneweb. Ces étudiants continuent de dénoncer le retard noté dans la réception de leurs bourses.





Une situation qui les plonge dans l'anxiété. «Nous devrions recevoir notre bourse et ça aurait duré maximum cinq jours pour que l'argent soit dans nos comptes et nous en sommes maintenant en janvier. Une bonne partie des étudiants n'ont rien reçu», renseigne notre source.





Selon cette dernière, le directeur du «Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger avait payé pour la moitié des étudiants boursiers, afin de calmer la situation et faire taire un peu les remous chez les étudiants».





Mais «la situation est très loin d'être résolue», poursuit-il.





Comme pour en rajouter une couche à la galère des étudiants, notre source nous fait savoir qu’en Russie, une nouvelle loi exige que tout étranger fasse «des tests et enregistrements d'empreintes qui s’élèvent à 6 000 roubles avant le 15 janvier». Passé ce délai, les étudiants pourraient être «renvoyés de leur université et même rapatriés», rajoute notre source.





Les étudiants espèrent percevoir leurs bourses pour aussi faire face à la hausse des prix et payer «leur assurance-maladie qui est obligatoire et qui coûte 10 000 roubles, soit plus de 100 000 F CFA».





Ils en appellent donc à la diligence de l’État du Sénégal afin que la situation revienne à la normale.





Par ailleurs, ils ont dénoncé le silence des députés de la diaspora sur leur sort, mais aussi le manque de respect de l’autorité diplomatique.