Russie : des sites énergétiques en feu après des attaques de drones (autorités)

Des sites énergétiques ont pris feu mercredi dans la région russe de Smolensk, à quelque 400 km des frontières ukrainiennes, après des attaques de drones, a indiqué le gouverneur régional, Vassili Anokhine.



"Notre région est à nouveau visée par des attaques de drones ukrainiens", a écrit le gouverneur sur Telegram. "Très probablement, suite à l'attaque ennemie contre des sites civils d'infrastructure énergétique, des incendies se sont déclarés", a ajouté le gouverneur, sans plus de précisions sur les sites touchés.



L'attaque n'a pas fait de victimes, a-t-il ajouté. Le ministère russe des Situations d'urgence a dépêché des secouristes sur les lieux.



Une autre attaque de drones a visé mercredi la zone économique spéciale de la ville de Lipetsk, située également à quelque 400 km des frontières ukrainiennes mais plus au sud, qui abrite notamment des entreprises métallurgiques et pharmaceutiques, a indiqué sur Telegram le gouverneur de cette région, Igor Artamonov.



"Le régime criminel de Kiev a tenté de frapper des infrastructures dans la zone industrielle de Lipetsk", a affirmé M. Artamonov. Il n'a fait état d'aucune victime, et assuré que les quartiers résidentiels n'étaient pas menacés.



L'armée ukrainienne a multiplié ses attaques de drones sur le territoire russe ces derniers mois, en ciblant notamment des sites énergétiques.