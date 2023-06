Russie : La déclaration de Poutine sur le Coran alors qu’un exemplaire du livre saint est brûlé en Suède

Le président russe Vladimir Poutine était hier mercredi 28 juin à Derbent, dans la République fédérée du Daghestan. Il a visité la mosquée Juma, la plus vieille de la Fédération de Russie. A l’occasion, le Mufti lui a offert un Coran.







Vladimir Poutine a remercié son hôte, non sans opiner sur le livre saint. Le chef du Kremlin estime qu’il est « un sanctuaire pour les musulmans » et devrait également l’être pour toutes les autres religions.





« Dans notre pays, c’est un crime… »





« Nous savons que dans d’autres pays, ils agissent différemment, ils ne respectent pas les sentiments religieux des gens, et ils disent aussi que ce n’est pas un crime. Dans notre pays , c’est un crime tant en vertu de la Constitution qu’en vertu de l’article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie. Ce crime est un manque de respect et une incitation à la haine interrégionale et interconfessionnelle », a-t-il poursuivi, selon le média russe Interfax. Inutile de rappeler qu’hier mercredi 27 juin, un exemplaire du Coran a été brûlé devant la grande mosquée de Stockholm en Suède.