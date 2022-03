Russie : Les étudiants sénégalais n’ont toujours pas reçu leurs bourses

À cause des dures sanctions infligées à la Russie, les étudiants sénégalais à Moscou attendent le paiement de leurs bourses.



Ils n’ont pas toujours reçu leur argent, indique l’étudiant Abdou Faha Kassé, interrogé par Le Soleil.



La situation est extrêmement difficile pour les étudiants non boursiers qui peinent à joindre les deux bouts, car leurs parents ne peuvent plus leur envoyer de l’argent.



L’ambassade du Sénégal en Russie tente de trouver un moyen de paiement pour décanter la situation.



Bon nombre de banques russes ne peuvent plus effectuer de paiements internationaux.



Pis, des géants mondiaux des cartes bancaires ont suspendu leurs opérations.



Ce qui empêche les cartes émises par les banques russes de fonctionner à l'étranger et les cartes étrangères de fonctionner en Russie.