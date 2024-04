Russie : mystère autour de la mort d’un étudiant sénégalais

Inhumé en Russie, l’étudiant sénégalais Amadou Tidiane Diallo était porté disparu six mois avant son décès.



D’après le communiqué de l’Ambassade du Sénégal en Russie, repris par Bés Bi, « le 6 août 2023, il aurait eu un malaise dans la rue et est décédé à l’hôpital. »



« Nous nous rappelons tous des efforts fournis et des recherches effectuées depuis des mois pour le retrouver au matin du 21 février 2024. »



Une version qui ne convainc pas les Sénégalais de Moscou, souligne le quotidien du Groupe Emedia. Selon la source, ces derniers s’étonnent « qu’aucun document officiel en rapport, rapport ou courriel venant des autorités russes concernant (cette affaire) n’ai été présenté ni à la famille ni aux Sénégalais de Russie. »