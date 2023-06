Russie: un dépôt de carburant en flammes dans la ville de Voronej (gouverneur)

Les autorités russes ont annoncé samedi combattre un important incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de carburant de la ville de Voronej, capitale de la région du même nom où la présence du groupe paramilitaire Wagner a été rapportée.





"Plus de 100 pompiers et 30 véhicules sont sur place. D'après les premières informations, il n'y a pas de victimes", a déclaré le gouverneur local Alexandre Goussev. Il n'a pas précisé les causes de l'incendie, mais des médias ont publié une vidéo montrant un hélicoptère militaire dans la zone avant une explosion. La ville de Voronej se trouve à environ 550 km au sud de Moscou.





AFP