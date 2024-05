RUSSIE VA CRÉER DES COMMISSIONS INTERGOUVERNEMENTALES AVEC CINQ PAYS AFRICAINS

Le gouvernement russe envisage de créer des commissions intergouvernementales avec cinq pays africains amis en même temps, a rapporté TASS en citant un document du cabinet des ministres.





L’agence a reçu la réponse du gouvernement à l’une des questions des députés de la Douma sur le travail du cabinet des ministres en 2023. Le gouvernement russe diversifie les liens commerciaux et économiques de la Russie avec les pays africains et prévoit d’augmenter le chiffre d’affaires commercial avec eux.





« Untravail actif est mené pour élargir la géographie des commissions intergouvernementales. À ce jour, la création d’une CIG avec le Cameroun, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et le Sénégal est en cours d’élaboration », indique le document.





Au début du mois de mai, l’ambassadeur de Russie en Guinée, Alexei Popov, et le représentant de Rusal en Guinée, Marat Khakamov ,ont rencontré le ministre de l’environnement et du développement durable du pays, Djami Diallo.Popov a félicité Diallo pour sa nomination en tant que président de la partie guinéenne de la commission intergouvernementale russo-guinéenne sur la coopération économique, scientifique, technique et commerciale.