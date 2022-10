Russie : Vladimir Poutine charge les puissances occidentales et évoque la « Russophobie »

Poutine évoque la Russophobie des puissances occidentales

Pour justifier son opération militaire en Ukraine, la Russie a donné plusieurs raisons. Celle qui revient le plus souvent -et paraît la plus plausible- reste le projet d’expansion de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) aux pays limitrophes à la Russie. Un développement que le Kremlin a vu comme une menace en lançant son opération militaire chez son voisin ukrainien. Cette initiative, n’étant pas au goût des grandes puissances occidentales, a mis de l’huile sur le feu aux relations déjà exécrables entre la Russie et l’occident.





Ce 27 octobre, Vladimir Poutine a tenu un discours lors de la réunion du club Valdaï. Le chef d’Etat russe a, dans un premier temps, éclairci un point : « Dans les conditions actuelles d’un conflit intense, je vous le dirai sans détour, la Russie en sa qualité d’une civilisation indépendante et unique, ne s’est jamais considérée - et ne se considère pas - ennemi de l’occident ».





Il a ajouté : « La phobie des Américains, des Français, des Allemands… sont des formes de racisme au même titre que la Russophobie ou l’antisémitisme que toute autre manifestation de xénophobie d’ailleurs. »