Sahara Occidental: Le Front Polisario dénonce la position de Trump

Ce jeudi 10 décembre, Donald Trump a annoncé que les États-Unis. reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.Une position qui n’a pas du tout plu au Front Polisario.Dans un communiqué, le ministère sahraoui de l’information renseigne que «le Polisario et le gouvernement sahraoui condamnent dans les termes les plus forts le fait que le président américain sortant Donald Trump attribue au Maroc ce qui ne lui appartient pas".Le texte ajoute que « la décision de Trump ne change rien à la nature juridique de la question sahraouie car la communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental".Le ministère sahraoui de l’information estime également que la position de Trump « constitue une violation flagrante de la charte des Nations unies et des textes fondateurs de l'Union africaine (UA), et freine les efforts de la communauté internationale visant à trouver une solution pacifique au conflit entre la République sahraouie et le royaume du Maroc".Ainsi, le Polisario fait aujourd’hui appel une fois de plus à la communauté internationale. Il exhorte l'ONU et l'UA à "faire pression sur le royaume du Maroc pour qu'il mette fin à son occupation du Sahara occidental".Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame toujours un référendum d'autodétermination - référendum prévu par un cessez-le-feu signé sous l'égide de l'ONU depuis 1991.Tandis que le Maroc qui contrôle plus des deux tiers de ce vaste territoire désertique, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté.Actuellement, la situation entre le Maroc et le Front Polisario est assez tendue.D’ailleurs, les négociations menées par l'ONU et impliquant le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont suspendues depuis des mois.